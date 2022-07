Βρετανία: Εκτός της κούρσας διαδοχής Τζόνσον ένα από τα φαβορί

Εκτός της κούρσας διαδοχής του Μπόρις Τζόνσον έθεσε εαυτόν ένα από τα φαβορί για να πάρει τη θέση του, ο υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας.

«Έπειτα από προσεκτική εξέταση και αφού το συζήτησα με συνεργάτες και με την οικογένειά μου, αποφάσισα να μην είμαι υποψήφιος για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος», έγραψε ο Γουάλας στο Twitter.

«Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά το ενδιαφέρον μου είναι εστιασμένο στον σημερινό μου ρόλο και στο να κρατήσω ασφαλή αυτή τη σπουδαία χώρα», έγραψε.

It has not been an easy choice to make, but my focus is on my current job and keeping this great country safe. I wish the very best of luck to all candidates and hope we swiftly return to focusing on the issues that we are all elected to address. 2/2

