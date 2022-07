Ζελένσκι: Να κηρυχθεί κράτος-τρομοκράτης η Ρωσία

Δυτικοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν ευθέως τους Ρώσους ομολόγους τους για εγκλήματα πολέμου την Παρασκευή, αφού ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν μια ουκρανική πόλη πολύ πίσω από τις γραμμές του μετώπου, σε επίθεση που σύμφωνα με αξιωματούχους του Κιέβου σκότωσε τουλάχιστον 23 ανθρώπους. Ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη Ρωσία «τρομοκρατικό» κράτος.

Το Κίεβο ανέφερε πως το χτύπημα της Πέμπτης στη Βίνιτσια, μια πόλη 370.000 κατοίκων που βρίσκεται περίπου 200 χλμ. νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας πραγματοποιήθηκε με πυραύλους κρουζ Kalibr που εκτοξεύτηκαν από ρωσικό υποβρύχιο στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι ζήτησε περισσότερες κυρώσεις κατά του Κρεμλίνου και είπε ότι ο αριθμός των νεκρών στη Βινίτσια μπορεί να αυξηθεί. «Δυστυχώς, αυτός δεν είναι ο τελικός αριθμός. Συνεχίζεται η απομάκρυνση των συντριμμιών. Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται. Υπάρχουν σοβαρά τραυματίες (άτομα) μεταξύ των νοσηλευόμενων», είπε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα.

Ο κ. Ζελένσκι πρόσθεσε σε μια διεθνή διάσκεψη με στόχο τη δίωξη των εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία ότι η επίθεση είχε γίνει σε «μια συνηθισμένη, ειρηνική πόλη».

«Κανένα άλλο κράτος στον κόσμο δεν αποτελεί τόσο τρομοκρατική απειλή όσο η Ρωσία», τόνισε ο κ. Ζελένσκι.

Η Ρωσία επανέλαβε ότι δεν στοχεύει αμάχους σε αυτό που αποκαλεί την «ειδική στρατιωτική της επιχείρηση» στην Ουκρανία και ισχυρίστηκε ότι η επίθεσή της έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση εκπαίδευσης.

Η Βινίτσια φιλοξενεί το αρχηγείο διοίκησης της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με επίσημο ουκρανικό στρατιωτικό ιστότοπο, στόχο τον οποίο η Ρωσία χρησιμοποίησε πυραύλους κρουζ για να προσπαθήσει να χτυπήσει τον Μάρτιο, ανέφερε τότε η ουκρανική αεροπορία.

Η κρατική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι τρία παιδιά, μεταξύ των οποίων ένα 4χρονο κορίτσι που ονομαζόταν Λίζα, σκοτώθηκαν στην επίθεση της Πέμπτης. Άλλα 71 άτομα νοσηλεύτηκαν και άλλα 29 αγνοούνται. Δημοσίευσε και μια φωτογραφία στο κανάλι της στο Telegram με ένα γατάκι-παιχνίδι, έναν σκύλο-παιχνίδι και λουλούδια που βρίσκονται στο γρασίδι. «Το κοριτσάκι Λίζα, που σκοτώθηκε από τους Ρώσους σήμερα, έχει γίνει μια αχτίδα ήλιου», ανέφερε.

Ο Ευρωπαίος Ύπατος Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ έκανε ανοικτά λόγο για έγκλημα πολέμου.

Yet another horrendous attack on civilians in Ukraine, in #Vinnytsia today, claiming lives and sowing destruction.

Regular and repeated targeting of civilians by Russian troops is a war crime. They must stop now.

My statement with ⁦@JanezLenarcic⁩ https://t.co/u3dUWIHSPu

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 14, 2022