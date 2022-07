Ιστορικός καύσωνας στη Βρετανία: Θα έχει περισσότερη ζέστη από το 99% του πλανήτη

Αφού κατέγραψε χτες την τρίτη υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 38,1 βαθμούς Κελσίου, η Βρετανία ετοιμάζεται σήμερα για την θερμότερη μέρα όλων των εποχών.

Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει για πρώτη φορά τους 40 βαθμούς στη Βρετανία και να φτάσει το ιστορικό ρεκόρ των 41 ή 42 βαθμών Κελσίου, με το Met Office να έχει εκδώσει «κόκκινο» συναγερμό για ακραίες θερμοκρασίες.

Για πρώτη φορά, οι αρμόδιες αρχές της Βρετανίας εξέδωσαν προειδοποίηση 4ης βαθμίδας, το υψηλότερο επίπεδο που αντιστοιχεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προειδοποιώντας τους πολίτες για τους κινδύνους της ζέστης.

Μάλιστα, σύμφωνα με κάποιους μετεωρολόγους, ο καιρός στη Βρετανία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από το 98,8% του πλανήτη. Τα μόνα μέρη που αναμένεται να έχουν υψηλότερη θερμοκρασία είναι η έρημος Σαχάρα, η Καλιφόρνια και οι έρημοι των ΗΠΑ, η Μέση Ανατολή, η Ινδία, η δυτική Κίνα, η Γαλλία και το Βέλγιο.

Putting the UK heat into a global perspective:

🔥 The highest predicted UK temperature on Tuesday (near 41˚C) would be hotter than about 98.8% of Earth.

Hotter places: California & Plains (U.S.), Sahara Desert, France, Belgium, Middle East, India & western China. pic.twitter.com/QSitjujDXZ

— Ben Noll (@BenNollWeather) July 16, 2022