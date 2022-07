Ε.Ε.: Ξεκινούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία

Η Ευρωπαϊκή Ενωση ξεκίνησε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Είναι μία ιστορική στιγμή», δήλωσε η πρόεδρος την Κομισιόν. «Αυτό το περίμεναν επί τόσο καιρό οι πολίτες σας και το αξίζουν», πρόσθεσε.

We will now start the screening of the EU acquis – and proceed very quickly.

Dear @P_Fiala, @EU2022_CZ will also play an important role in advancing this negotiations process.

The people of 🇦🇱🇲🇰 deserve it. pic.twitter.com/r39GHTWGpp

