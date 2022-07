Βρετανία: Αποκλείστηκε η Κέμι Μπάντενοχ από την κούρσα διαδοχής

Μετά τον Τομ Τούγκεντχατ εκτός κούρσας διαδοχής του Μπόρις Τζόνσον στη Μεγάλη Βρετανία τέθηκε σήμερα και η Κέμι Μπάντενοχ. Η πρώην υπ. Ισων Ευκαιριών έλαβε στη σχετική ψηφοφορία των Τόρις 59 ψήφους έναντι 86 τις Λιζ Τρας, 92 της Πένι Μόρνταντ και 118 του Ρίσι Σουνάκ.

Kemi Badenoch is out of Conservative leadership race, meaning Rishi Sunak, Liz Truss and Penny Mordaunt are through to the next round

— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) July 19, 2022