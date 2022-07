Η «εκδίκηση» του Ερντογάν – Άφησε τον Πούτιν στο…περίμενε (βίντεο)

Το «αίμα του πίσω» πήρε σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που άφησε στο… περίμενε τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι δυο ηγέτες είχαν συνάντηση στην Τεχεράνη και βίντεο που ανήρτησε στο twitter ο δημοσιογράφος Ρετζέπ Σοΐλού, δείχνει τον Ρώσο πρόεδρο να περιμένει όρθιος για περίπου ένα λεπτό τον Τούρκο ομόλογό του στον χώρο της συνάντησης.

Seems like Erdogan has won this turn of waiting game pic.twitter.com/8t9Nj50nPr

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 19, 2022