Λαβρόφ: Δεν περιορίζονται πλέον στο Ντονμπάς οι στόχοι της Ρωσίας στην Ουκρανία

Οι στόχοι της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» της Ρωσίας στην Ουκρανία δεν περιορίζονται πλέον στην περιοχή του Ντονμπάς, αλλά περιλαμβάνουν μια σειρά από άλλες περιοχές, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Ο Λαβρόφ πρόσθεσε ότι οι στόχοι της Ρωσίας θα επεκταθούν ακόμη περισσότερο εάν η Δύση παραχωρήσει όπλα μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο.

#BREAKING Russian military aims in Ukraine no longer focused ‘only’ on east: Lavrov pic.twitter.com/mJjIAwT2gA

— AFP News Agency (@AFP) July 20, 2022