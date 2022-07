Ρωσία – Ουκρανία: Έπεσαν οι υπογραφές στη συμφωνία εξαγωγής σιτηρών

Συμφωνία για την ασφαλή εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία υπέγραψαν το μεσημέρι της Παρασκευής Κίεβο και Μόσχα στην Κωνσταντινούπολη.

Η συμφωνία αφορά την εξαγωγή σιτηρών από τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να σημειώνουν ότι η κίνηση αυτή θα βοηθήσει στην ανακούφιση της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης.

«Σήμερα, υπάρχει ένας φάρος στη Μαύρη Θάλασσα. Ένας φάρος ελπίδας δυνατότητας… και ανακούφισης σε έναν κόσμο που το χρειάζεται περισσότερο από ποτέ», είπε ο Γκουτέρες σε τελετή υπογραφής, καλώντας τη Ρωσία και την Ουκρανία να εφαρμόσουν τη συμφωνία.

The agreement signed today by Ukraine, the Russian Federation & Türkiye under UN auspices opens a path for commercial food exports from Ukraine in the Black Sea.

It will help avoid a food shortage catastrophe for millions worldwide.

It is a beacon of hope, possibility & relief.

— António Guterres (@antonioguterres) July 22, 2022