Βελτιώνεται η υγεία του Τζο Μπάιντεν – Ανταποκρίνεται στη θεραπεία για τον κορωνοϊό

Η κατάσταση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος διαγνώστηκε θετικός στην Covid-19, έχει βελτιωθεί από χθες, ανακοίνωσε σήμερα ο προσωπικός γιατρός του, με μια επιστολή την οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

«Τα συμπτώματα βελτιώθηκαν» ανέφερε ο Δρ Κέβιν Ο’Κόνορ, διευκρινίζοντας ότι ο 79χρονος Δημοκρατικός πρόεδρος εμφάνισε δέκατα (37,4) το βράδυ της Πέμπτης αλλά ανταποκρίθηκε καλά στην παρακεταμόλη που του χορηγήθηκε. Η θερμοκρασία του έχει πλέον πέσει σε φυσιολογικά επίπεδα. Εξακολουθεί να αισθάνεται κόπωση, έχει καταρροή και βήχα, όμως ο σφυγμός του, η πίεση και το οξυγόνο στο αίμα του παραμένουν σε «απολύτως φυσιολογικά» επίπεδα.

President Biden completed his first full day of Paxlovid and his symptoms have improved. A letter from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President, on these updates: pic.twitter.com/DWzA1iOiNs

— The White House (@WhiteHouse) July 22, 2022