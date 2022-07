Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση στην Οδησσό – Οργή από το Κίεβο

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν υποδομές στο λιμάνι της Οδησσού, μία ημέρα μετά την υπογραφή από την Ρωσία και την Ουκρανία της συμφωνίας για την άρση του αποκλεισμού των ουκρανικών λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας για την επανάληψη των εξαγωγών σιτηρών, ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός.

«Ο εχθρός επετέθη κατά του εμπορικού λιμανιού της Οδησσού με πυραύλους Cruise Kalibr . Δύο πύραυλοι καταρρίφθηκαν από τις δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας. Δύο έπληξαν υποδομές στο λιμάνι», διευκρίνισε η ουκρανική Επιχειρησιακή Διοίκηση του Νότιου Τομέα στο Telegram.

The authorities in Odessa report two rocket attacks on the seaport of Odessa, after which a fire broke out there. Part of the projectile was shot down by anti-aircraft defense.

Place of arrival at the port of Odessa. As you can see, there are no grain terminals nearby. pic.twitter.com/kJjkhcZCOl

