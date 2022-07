Μπορούν οι Ουκρανοί να ανακαταλάβουν τη Χερσώνα; Ο ρόλος των HIMARS

«Η περιοχή της Χερσώνας, στην νότια Ουκρανία, θα έχει οριστικά απελευθερωθεί από τις ρωσικές δυνάμεις μέχρι τον Σεπτέμβριο», δήλωσε σε συνέντευξή του την Κυριακή ο σύμβουλος της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης της Χερσώνας Σέρχιι Κλαν, προκαλώντας αίσθηση, μιας και η Ρωσία συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις με στόχο την κατάληψη ολόκληρου του ανατολικού τμήματος της χώρας. «Μπορούμε να μιλήσουμε για ανατροπή της κατάστασης επί του πεδίου. Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επιχειρήσεων, οι ουκρανικές δυνάμεις είναι αυτές που έχουν το πλεονέκτημα», συμπλήρωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος.

#Ukrainian troops will liberate the Kherson region by September, adviser to the head of the #Kherson OVA Serhiy Khlan believes.

According to him, strikes on the Antonovsky and Darevsky bridges, 1/3⬇️#Ukraine #UkraineWar #UkrainianArmy#UkraineRussianWar pic.twitter.com/MU9y0qooCT

— 🇺🇦Ukraine News Live🇺🇦 (@UkraineNewsLive) July 24, 2022