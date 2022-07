ΗΠΑ: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από πλημμύρες στο Κεντάκι (βίντεο)

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες στο ανατολικό Κεντάκι, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της αμερικανικής πολιτείας Άντι Μπεσίαρ.

Drone shots of the #Flooding in #Kentucky after it the water has receded several feet. #KyWx pic.twitter.com/UPgp6XRzx4

— WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) July 28, 2022