Στην Ευρώπη το καλύτερο μπαρ του 2022: Ένα ελληνικό προκρίθηκε στους τελικούς

Μία ακόμη διάκριση απέσπασε το εμβληματικό Lyaness του Λονδίνου, αυτή τη φορά καταλαμβάνοντας την κορυφαία θέση στα 16α Spirited Awards που διοργάνωσε το Tales of the Coctail Foundation. Το Lyaness απέσπασε το βραβείο του Καλύτερου Μπαρ του 2022 εν μέρει χάρη στον διεθνούς φήμης Βρετανό μπάρμαν Ryan Chetiyawardana, ο οποίος έχει τεράστια επιρροή στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας.

Το Lyaness ξεπέρασε τρία ακόμη μπαρ που προκρίθηκαν στον τελικό στην ίδια κατηγορία: Το Fifty Mils, το οποίο βρίσκεται στο ξενοδοχείο Four Seasons του Μεξικού, το Charles H. στο Four Seasons της Σεούλ και το The American Bar στο The Stafford του Λονδίνου.

Ανάμεσα στις πολλές κατηγορίες του διαγωνισμού προκρίθηκε στον τελικό μεταξύ τριών ακόμη διεθνούς φήμης μπαρ και το ελληνικό Clumsies, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Το Clumsies, το οποίο έχει βραβευτεί πολλές φορές σε διεθνείς διαγωνισμούς, βρέθηκε στην κατηγορία της Καλύτερης Ομάδας Διεθνούς Μπαρ μαζί με το ALQUÍMICO της Κολομβίας, το Two Schmucks στην Ισπανία και το MAYBE SAMMY στην Αυστραλία. Το τελευταίο απέσπασε το βραβείο στην συγκεκριμένη κατηγορία.

Τα βραβεία του Tales of the Coctail Foundation έρχονται να «κλείσουν» δύο χρόνια αναταραχών στον τομέα της εστίασης με την επέλαση του κορωνοϊού. «Με ένα βαθμό ανακούφισης μπορούμε ξανά να γιορτάσουμε όλα τα βραβεία φέτος μετά την αναταραχή της πανδημίας», είχε δηλώσει τον προηγούμενο μήνα η Charlotte Voisey, επικεφαλής των βραβείων. «Και παρότι μπορεί να μην έχει τελειώσει ολοκληρωτικά για όλους και ενώ ο κλάδος έχει αλλάξει ανεξίτηλα από τον κορωνοϊό, πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, ώστε να συγκεντρώσουμε ξανά και να επιβραβεύσουμε αυτά τα μπαρ παγκοσμίως, τα οποία συνεχίζουν να θριαμβεύουν. Για άλλη μία φορά έχω μείνει έκπληκτη από τη δύναμη και τη δημιουργικότητα των μπαρ και των μπάρμαν παντού», είχε σημειώσει η ίδια.

Ο Chetiyawardana (γνωστός και ως Mr. Lyan) σχολίασε μεταξύ άλλων το βραβείο που απέσπασε το Lyaness ως εξής: «Υπήρξαν μεγάλες αλλαγές. Κλείσαμε το Dandelyan (σ.σ. ένα ακόμη εξαιρετικά γνωστό μπαρ του Λονδίνου), ώστε να στρώσουμε το δρόμο για το Lyaness – και να δοκιμαστούμε σε μία νέα πλευρά του κόσμου του φαγητού και του ποτού, την οποία θεωρήσαμε εξαιρετικά σημαντική και ουσιαστικά προκειμένου να αποτίσουμε φόρο τιμής στην επιτυχία που είχαμε στο μπαρ».

Πηγή: Μoneyreview

