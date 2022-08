Λονδίνο: Φωτιά ξέσπασε κοντά στο αεροδρόμιο του Χίθροου

Περίπου 100 πυροσβέστες επιχειρούν σε πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στο αεροδρόμιο του Χίθροου, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου. Βίντεο από την περιοχή δείχνουν ένα μεγάλο νέφος καπνού να υψώνεται στον ουρανό, καθώς αεροπλάνα πετούν από πάνω.

Fifteen fire engines and around 100 firefighters are tackling a grass fire near Hatton Road in #Feltham. More info to follow pic.twitter.com/KEYycBqqif

