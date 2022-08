Πολεμικό σκηνικό στην Ταϊβάν: Θρίλερ με το ταξίδι Πελόζι και επικίνδυνη κλιμάκωση ΗΠΑ – Κίνας

Η Ταϊβάν θέτει σε ετοιμότητα τα αντιαεροπορικά της καταφύγια, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις της με την Κίνα, εν μέσω των σεναρίων για επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι στο νησί, μια κίνηση την οποία το Πεκίνο έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους ότι θεωρεί εχθρική, απειλώντας ότι «δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια».

Το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 24ωρα εγείρει νέους φόβους για την πιθανότητα μιας κινεζικής επίθεσης. Η Κίνα θεωρεί έδαφός της την Ταϊβάν και έχει αυξήσει την στρατιωτική της παρουσία στον εναέριο και θαλάσσιο χώρο γύρω από αυτήν.

Η Ταϊβάν, από την πλευρά της, δεσμεύεται να υπερασπιστεί το έδαφός της και έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της άμυνάς της με την τακτική διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων και ασκήσεων πολιτικής προστασίας.

Οι προετοιμασίες περιλαμβάνουν την σήμανση των καταφυγίων, όπου οι πολίτες θα μπορούν να προστατευθούν σε περίπτωση πυραυλικής επίθεσης από την Κίνα –όχι σε μπούνκερ που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για αυτό τον σκοπό, αλλά σε υπόγειους χώρους όπως χώροι στάθμευσης, ο υπόγειος σιδηρόδρομος και υπόγεια εμπορικά κέντρα.

Η πρωτεύουσα Ταϊπέι διαθέτει περισσότερα από 4.600 τέτοια καταφύγια που μπορούν να φιλοξενήσουν περίπου 12 εκατομμύρια ανθρώπους, πάνω από τέσσερις φορές τον πληθυσμό της.

Η 18χρονη Χάρμονι Βου εξεπλάγη όταν πληροφορήθηκε ότι ένα υπόγειο εμπορικό κέντρο όπου μαζί με άλλους νεαρούς έκαναν πρόσφατα χορευτικές πρόβες θα μετατραπεί σε αντιαεροπορικό καταφύγιο για το ενδεχόμενο πολέμου.

Αλλά, όπως λέει, αντιλαμβάνεται τους λόγους.

«Το να έχεις καταφύγια είναι πολύ απαραίτητο. Δεν γνωρίζουμε πότε μπορεί να γίνει πόλεμος και αυτά είναι για την ασφάλειά μας. Ο πόλεμος είναι άγριος. Δεν τον έχουμε ζήσει και επομένως δεν είμαστε προετοιμασμένοι», λέει η Βου.

Αξιωματούχοι της Ταϊπέι επικαιροποιούν την βάση δεδομένων των καθορισμένων καταφυγίων τοποθετώντας σε μια εφαρμογή για κινητό τις πληροφορίες που αφορούν την τοποθεσία τους και διενεργούν εκστρατεία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και με αφίσες ώστε να διασφαλίσουν πως οι πολίτες θα γνωρίζουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο.

Οι είσοδοι των καταφυγίων φέρουν μια κίτρινη ένδειξη, ένα χαρτί σχεδόν στο μέγεθος σελίδας A4, όπου αναφέρεται ο μέγιστος αριθμός ανθρώπων που μπορούν να χωρέσουν.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος στην υπηρεσία της Ταϊπέι που είναι υπεύθυνη για τα καταφύγια λέει ότι τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στην Ευρώπη έχουν προκαλέσει μια αίσθηση επείγουσας κατάτασης.

«Δείτε τον πόλεμο στην Ουκρανία», λέει στο Reuters ο Αμπερκρόμπι Γιανγκ, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κτιρίων. «Δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι αθώοι πολίτες δεν θα γίνουν στόχοι. Όλοι οι πολίτες πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τις κρίσεις…Χρειαζόμαστε τα καταφύγια για το ενδεχόμενο μιας επίθεσης από τους κινέζους κομμουνιστές», προσθέτει, εξηγώντας γιατί πρέπει να ενημερωθεί το κοινό.

Αρκετά μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας της Κίνας πέταξαν κοντά στη νοητή γραμμή στο μέσον του στενού της Ταϊβάν, δήλωσε πηγή ενημερωμένη σχετικά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σύμφωνα με την πρώτη πηγή, κινεζικά πολεμικά πλοία βρίσκονται κοντά στην άτυπη ουδέτερη ζώνη στο στενό από χθες Δευτέρα. Η κυβέρνηση της Ταϊβάν έχει αναπτύξει στρατιωτικά αεροσκάφη στην περιοχή για να επιτηρούν την κατάσταση, πρόσθεσε η πηγή αυτή.

Ακόμη, από βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ότι η Κίνα μετακινεί στρατιωτικές δυνάμεις προς την πόλη Σιαμέν της επαρχίας Φουτσιάν, απέναντι από την Ταϊβάν.

Footage has emerged on #Chinese television showing how Chinese Armed Forces pull military equipment into #Fujian province, close to #Taiwan . pic.twitter.com/5rwqDw4Sq9

There seems to be a large amount of PLA military equipment in/around the #Fujian region this morning…

📹| Chinese social media users continue to share images of the military activity in the #Fujian region.

▪️It is stated that there are many armored vehicles belonging to the Chinese army on the streets of #Xiamen city. pic.twitter.com/vxcAiLYEKZ

— EHA News (@eha_news) August 2, 2022