Κορυφώνεται το μπρα ντε φερ Κίνας – ΗΠΑ στην Ταϊβάν

Στην Ταϊβάν και στο κατά πόσο η άφιξη της Νάνσι Πελόζι θα εξελιχθεί σε σπίθα μείζονος κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής.

Μετά τη συνάντηση της Πελόζι με την πρόεδρο της νήσου, Τσάι Ινγκ-γουέν, κατά την οποία η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ «δεν θα εγκαταλείψουν την Ταϊβάν», το Πεκίνο εξακολουθεί να κρατά τους τόνους στα ύψη, διαμορφώνοντας ένα σκηνικό ισορροπίας τρόμου στην περιοχή.

Η Κίνα έχει διαμηνύσει ήδη από χθες ότι θα δρομολογήσει σειρά «στοχευμένων στρατιωτικών επιχειρήσεων» με στόχο την «υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας» ως απάντηση για την επίσκεψη Πελόζι. Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι «θα αναχαιτιστούν με αποφασιστικότητα οι ξένες επεμβάσεις και οι προσπάθειες των αποσχιστικών κύκλων της Ταϊβάν».

Παράλληλα, η Διοίκηση Ανατολικού Τομέα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας έκανε γνωστό ότι επρόκειτο να ξεκινήσουν από χθες το βράδυ στρατιωτικά γυμνάσια και των τριών όπλων κοντά στην Ταϊβάν, που θα περιλαμβάνουν δοκιμές συμβατικών πυραύλων στη θάλασσα, ανατολικά της νήσου.

It seems that the main response from mainland #China to the arrival of Nancy Pelosi in #Taiwan could be a series of air and sea live fire military exercises over several days all round the island. See map below… pic.twitter.com/PZVo8rokGX

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) August 2, 2022