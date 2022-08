ΕΕ- G7: Aνησυχία για τις απειλητικές ενέργειες της Κίνας

Την ανησυχία τους για «τις πρόσφατες και ανακοινωθείσες απειλητικές ενέργειες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ιδίως τις ασκήσεις με πραγματικά πυρά και τον οικονομικό καταναγκασμό, οι οποίες κινδυνεύουν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση χωρίς λόγο» εκφράζουν οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 (Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ).

Υπογραμμίζεται ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να χρησιμοποιηθεί μια επίσκεψη ως πρόσχημα για επιθετική στρατιωτική δραστηριότητα στα στενά της Ταϊβάν. Είναι φυσιολογικό για τους βουλευτές των χωρών μας να ταξιδεύουν διεθνώς. Η κλιμακούμενη απάντηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κινδυνεύει να αυξήσει τις εντάσεις και να αποσταθεροποιήσει την περιοχή».

«Επαναλαμβάνουμε την κοινή και σταθερή δέσμευσή μας για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στα στενά της Ταϊβάν και ενθαρρύνουμε όλα τα μέρη να παραμείνουν ήρεμα, να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να ενεργήσουν με διαφάνεια και να διατηρήσουν ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας για την αποφυγή παρεξηγήσεων», σημειώνουν.

Είκοσι επτά κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν σήμερα στη ζώνη αεράμυνας της Ταϊβάν. Ειδικότερα, το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter πως 27 αεροσκάφη του κινεζικού στρατού «εισήλθαν στην ευρύτερη περιοχή (Ζώνη Αναγνώρισης Αεράμυνας, ευρύτερη από τον εναέριο χώρο) στις 3 Αυγούστου 2022».

27 PLA aircraft (J-11*6, J-16*5 and SU-30*16) entered the surrounding area of R.O.C. on August 3, 2022. Please check our official website for more information: https://t.co/m1gW2N4ZL7 pic.twitter.com/Aw71EgmRjj

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) August 3, 2022