«Αντίποινα» με επίδειξη ισχύος από την Κίνα γύρω από την Ταϊβάν

Με εκτόξευση πολλών βαλλιστικών πυραύλων στα ύδατα γύρω από την Ταϊβάν, η Κίνα απάντησε την Πέμπτη στην επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι στη νήσο, σε μια απτή κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο πλευρών που πυροδοτήθηκε από το ταξίδι της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

Εκτόξευσαν «πολλούς» βαλλιστικούς πυραύλους στα ύδατα γύρω από τη νήσο, έκανε γνωστό το υπουργείο Άμυνας στην Ταϊπέι.

VIDEO: Projectiles are seen firing upwards in the Taiwan Strait, as Beijing’s military announces “long-range live ammunition firing” in the area.

The drills are China’s largest ever encircling Taiwan pic.twitter.com/yzRMo0A3KW

— AFP News Agency (@AFP) August 4, 2022