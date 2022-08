Οι καύσωνες αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη της Ευρώπης

Στα μέσα Ιουλίου, κατά την κορύφωση της θερινής τουριστικής περιόδου, η εικόνα στην Ευρώπη δεν ήταν καλή. Λόγω του καύσωνα, είχε κλείσει για μικρό χρονικό διάστημα διάδρομος στο αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου, σημειώθηκαν καθυστερήσεις ή ακυρώσεις στα δρομολόγια τρένων σε ολόκληρη τη Βρετανία, δεκάδες μετεωρολογικοί σταθμοί στη Γαλλία κατέγραψαν θερμοκρασίες-ρεκόρ, ενώ πυρκαγιές ξέσπασαν σε τουριστικές περιοχές σε Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, αλλά και Ελλάδα.

«Αν ήσασταν στο κέντρο της πόλης, θα μπορούσατε να κοιτάξετε έξω από το παράθυρο και να δείτε την Ακρόπολη σε… κόκκινο φόντο», αναφέρει ο Πέτρος Βλήτας, αντιπρόεδρος του Internova Travel Group, ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Πεντέλη.

Ο κ. Βλήτας τόνισε ότι μύριζε τον καπνό από το ξενοδοχείο του και μερικές φορές χρειάστηκε να κλείσει την πόρτα για να μην μπει στάχτη στο δωμάτιό του. Αλλά η ζωή στην Αθήνα συνεχιζόταν κανονικά, ανέφερε.

«Οι ταβέρνες και τα ταξί είναι γεμάτα τα βράδια», σημειώνει ο κ. Βλήτας, που βρίσκεται ακόμα στην Αθήνα. «Στην Ελλάδα όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη καταγράφεται ρεκόρ αφίξεων».

Μετά από δύο χρόνια αναβολής των διακοπών τους λόγω της πανδημίας, οι ταξιδιώτες δεν θέλουν να ακυρώσουν τα ταξίδια τους, ακόμη και εν μέσω ακραίων καιρικών συνθηκών. Αρκετοί εκπρόσωποι του κλάδου κάνουν λόγο για έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό ταξιδιωτών που προσαρμόζουν τα καλοκαιρινά σχέδιά τους, λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές θερμοκρασίες είτε αλλάζοντας προορισμούς είτε ανανεώνοντας το καθημερινά τους προγράμματα είτε αναβάλλοντας τα ταξίδια τους για έναν ή δύο μήνες.

Δεδομένου του ραγδαίου ρυθμού της κλιματικής αλλαγής, τέτοιες αλλαγές είναι πιθανό να είναι πιο συχνές -και πιο αναγκαίες- τα επόμενα χρόνια. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ταξίδια στην Ευρώπη, μια περιοχή που οι ερευνητές έχουν περιγράψει ως «hot spot», καθώς προβλέπουν ότι οι καύσωνες θα είναι μεγαλύτεροι, συχνότεροι και πιο έντονοι τα επόμενα χρόνια.

Υπάρχουν σημάδια που υποδεικνύουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες οδηγούν σε αλλαγές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κανόνα για το μέλλον. Το «ημερολόγιο διακοπών» έχει αρχίσει να επεκτείνεται στους πιο ήσυχους και δροσερούς μήνες Απρίλιο, Μάιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, ενώ πολλοί ταξιδιώτες στρέφονται στα βόρεια και στις παραλίες.

Η Κάρεν Μαγκί, αντιπρόεδρος στο πρακτορείο In the Know Experiences, τόνισε ότι από τα μέσα Ιουλίου, άρχισε να δέχεται κλήσεις από πελάτες που ρωτούσαν αν μπορούσαν να προσαρμόσουν τα ταξιδιωτικά τους πλάνα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. «Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας», σημείωσε.

Η Ντόλεφ Αζάρια, ιδρυτής του Azaria Travel, δήλωσε ότι βοήθησε μια οικογένεια να επαναπρογραμματίσει τις διακοπές της, προκειμένου να αποφύγει τις υψηλές θερμοκρασίες στη Ρώμη. Άλλοι πελάτες ακύρωσαν τα σχέδιά τους για την Τοσκάνη και έκαναν εκ νέου κράτηση για τη Σικελία.

«Στόχος είναι να μετακινηθούν πελάτες από “καυτές” πόλεις σε παραθαλάσσιες περιοχές. Μέρη όπως η Κοπεγχάγη και το Άμστερνταμ έχουν μπει πλέον στη λίστα προορισμών». Ωστόσο, όπως σημειώνει, μέχρι στιγμής, δεν έχουν σημειωθεί ακυρώσεις.

Για το επόμενο έτος η κ. Αζάρια «βλέπει» μια παρατεταμένη θερινή ταξιδιωτική περίοδο: «Το καλοκαίρι επεκτείνεται μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, ακόμη και μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου».

Οποιοσδήποτε ταξιδιώτης μπει στη διαδικασία να εξετάσει το ενδεχόμενο ακύρωσης ενός ταξιδιού λόγω υπερβολικής ζέστης, θα ανακαλύψει ότι σε ελάχιστες περιπτώσεις πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων. Ακόμη και η ταξιδιωτική ασφάλιση είναι απίθανο να καλύψει ταξιδιώτες που ακυρώνουν ένα ταξίδι λόγω καύσωνα, δήλωσε ο Νταν Ντρένεν, διευθυντής πωλήσεων και μάρκετινγκ στο Travel Insurance Center.

Mε πληροφορίες από NYT

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr