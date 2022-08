Διακοπές στη Στοκχόλμη αντί στη Ρώμη λόγω ζέστης

Το φετινό καλοκαίρι η Ευρώπη βρέθηκε στο στόχαστρο πρωτοφανούς καύσωνα, που προκάλεσε προβλήματα στις ταξιδιωτικές υποδομές. Ο διάδρομος προσγείωσης στο αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου έλιωσε, στα σιδηροδρομικά δρομολόγια υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώσεις, 12 μετεωρολογικοί σταθμοί σε όλη τη Γαλλία κατέγραψαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες της Ιστορίας. Στη Νότια Ευρώπη, οι δασικές πυρκαγιές μετέτρεψαν σε αποκαΐδια αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς, ενώ έφθασαν έως τα προάστια της Αθήνας.

Την ίδια στιγμή οι τουρίστες, που επί δύο χρόνια αναγκάστηκαν να μείνουν στα σπίτια τους, δεν θέλησαν να ακυρώσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια, περιφρονώντας τις αντίξοες κλιματικές συνθήκες. Οπως επισημαίνουν, όμως, πολλοί ειδικοί του τουριστικού τομέα, ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ταξιδιωτών προσαρμόζει τις επιλογές του λαμβάνοντας υπόψη τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες, είτε αλλάζοντας ολοκληρωτικά προορισμό είτε καθυστερώντας για μερικούς μήνες το ταξίδι του.

Με δεδομένη την ορμή της κλιματικής αλλαγής, θεωρείται βέβαιο ότι τέτοιες αλλαγές θα γίνονται όλο και πιο συχνές, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Οι κλιματολόγοι, άλλωστε, εκτιμούν ότι η αφόρητη ζέστη θα εμφανίζεται συχνότερα στη Γηραιά Ηπειρο και οι περίοδοι καύσωνα θα είναι μακρύτερες, συχνότερες και εντονότερες.

Η Κάρεν Μάγκι, αντιπρόεδρος και γενική διευθύντρια του τουριστικού πρακτορείου In The Know Experiences, δηλώνει ότι φέτος, για πρώτη φορά στα μέσα Ιουλίου, οι πελάτες της άρχισαν να εκδηλώνουν επιθυμία να αλλάξουν ή να προσαρμόσουν τον προορισμό τους για να αποφύγουν τις ακραίες θερμοκρασίες. Την ίδια εμπειρία είχε και η τουριστική πράκτορας Ντολέβ Αζάρια, ιδρύτρια του Azaria Travel. Πολλοί πελάτες της επέλεξαν να αποφύγουν τη Ρώμη και την Τοσκάνη και να ταξιδέψουν στη Σικελία, όπου τουλάχιστον θα απολάμβαναν τη θαλάσσια αύρα της Μεσογείου.

Το φετινό καλοκαίρι, εξαιτίας της μεγάλης ζέστης, μπήκαν στο παιχνίδι και τουριστικοί προορισμοί όπως το Αμστερνταμ ή η Στοκχόλμη, παρότι δεν βρίσκονταν μεταξύ των αρχικών επιλογών των πελατών. Αλλοι ταξιδιώτες προσάρμοσαν το πρόγραμμά τους κατά τρόπο ώστε να αποφύγουν τις πολύ ζεστές ώρες, ταξιδεύοντας απόγευμα ή βράδυ.

Ο Ρικ Στιβς, ταξιδιωτικός συγγραφέας και διοργανωτής ταξιδιών, τονίζει ότι οι χώρες που είναι εξοικειωμένες με τις υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες, όπως η Ισπανία, συνιστούν καλύτερες επιλογές για θερινές διακοπές. «Αυτές οι χώρες, που είναι συνηθισμένες στην ακραία ζέστη, έχουν προσαρμόσει τον τρόπο ζωής τους σε αυτή τη συνθήκη. Η σιέστα είναι διαδεδομένη, πολλοί πεζόδρομοι είναι καλυμμένοι και έτσι ο κόσμος μπορεί να περπατάει στη σκιά, ενώ συνήθως τα εστιατόρια διαθέτουν εξωτερικούς χώρους που τους χτυπάει ελαφρό αεράκι».

To πιο παράδοξο είναι ότι οι ταξιδιώτες που παραπονούνται για την υπερβολική ζέστη είναι οι ίδιοι που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή με τα αεροπορικά ταξίδια τους προς την Ευρώπη.