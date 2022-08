Βρετανία: Πέθανε ο 12χρονος Άρτσι – Αποσυνδέθηκε από τα μηχανήματα

Πέθανε ο 12χρονος Άρτσι Μπάτερσμπι, ο οποίος έγινε αντικείμενο δικαστικής διαμάχης μεταξύ των γονιών του και του νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες. Η ιστορία του είχε συγκινήσει όχι μόνο τη Βρετανία, αλλά και όλο τον κόσμο.

Η μητέρα του, Χόλι Ντανς, δήλωσε περήφανη για τον γιο της και ανέφερε έξω από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν ο Άρτσι: «Ήταν ένα τόσο όμορφο μικρό αγόρι και πολέμησε μέχρι το τέλος».

