Χιλή: Ανησυχία για γιγάντια τρύπα στο έδαφος που συνεχώς μεγαλώνει

Διπλασιάστηκε σε μέγεθος η – ήδη τεράστια – καταβόθρα που έχει ανοίξει σε ορυχείο χαλκού στη Χιλή.

Το μέγεθος της πλέον έφτασε τα 50 μέτρα πλάτος και 200 μέτρα βάθος, είναι δηλαδή αρκετά μεγάλη για να «καταπιεί» τη γαλλική Αψίδα του Θριάμβου. Άνετα θα χωρούσε μέσα της και o πύργος Space Needle στο Σιάτλ, όπως επίσης και έξι αγάλματα του Χριστού Λυτρωτή.

Στον βυθό της τρύπας έχει εντοπιστεί νερό, το οποίο προσπαθούν να απαντλήσουν οι αρχές με ειδικούς σωλήνες. Αναζητούνται επίσης και υπόγειοι θάλαμοι από όπου θα μπορούσε να απομακρυνθεί το νερό.

WATCH: A large mysterious sinkhole, over 650 feet deep and 82 feet in diameter, appeared over the weekend in a mining area in the northern Chile and authorities have started investigating it https://t.co/tNIyNa4m8B pic.twitter.com/qqJymx1RTo

— Reuters (@Reuters) August 6, 2022