Ουκρανία: Το Κίεβο περνά στην αντεπίθεση μέσω Κριμαίας

Ουκρανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι δηλώνουν, μιλώντας στο Politico, ότι τα πρόσφατα πλήγματα κατά αεροπορικής βάσης των Ρώσων στην Κριμαία «σηματοδοτούν την έναρξη μιας μεγάλης αντεπίθεσης» από την πλευρά του Κιέβου στον ουκρανικό νότο.

«Η πολυαναμενόμενη αντεπίθεση της Ουκρανίας ξεκινά με πάταγο από την Κριμαία», σημειώνει το Politico, με το βλέμμα στραμμένο στις εκρήξεις που σημειώθηκαν την Τρίτη, 9 Αυγούστου, σε αεροπορική βάση της κριμαϊκής χερσονήσου που ελέγχεται από τους Ρώσους ήδη από το 2014.

Η Μόσχα από την πλευρά της επέλεξε να υποβαθμίσει το θέμα, υποστηρίζοντας ότι οι εκρήξεις (τουλάχιστον τρεις εκρήξεις, σύμφωνα με την Washington Post) προκλήθηκαν από πυρομαχικά που εξερράγησαν κατά λάθος στο αεροδρόμιο.

Το Κίεβο, από την άλλη, δεν ανέλαβε επισήμως την ευθύνη για τα πλήγματα, πλην όμως ειρωνεύτηκε τους Ρώσους που «καπνίζουν κοντά σε εκρηκτικά».

Περισσότερο «σαφής» στις δηλώσεις του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως «ο ρωσικός πόλεμος εναντίον της Ουκρανίας ξεκίνησε με την Κριμαία και πρέπει να τελειώσει με την Κριμαία – με την απελευθέρωσή της».

Ουκρανός κυβερνητικός αξιωματούχος δηλώνει, από την πλευρά του, στην Washington Post ότι η επίθεση της Τρίτης στη ρωσική αεροπορική βάση στην κατεχόμενη Κριμαία ήταν έργο των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων.

Οι δυνάμεις της Ουκρανίας προσπαθούν εδώ και εβδομάδες να ανακτήσουν τον έλεγχο εδαφών κοντά στην περιοχή της Χερσώνας, που είχε πέσει στα χέρια των Ρώσων κατά τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής.

Επικαλούμενο ωστόσο τις δηλώσεις δύο Ουκρανών αξιωματούχων που θέλουν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, το Politico υποστηρίζει ότι η ουκρανική αντεπίθεση στον νότο ξεκινά τώρα «στα σοβαρά» μέσω Κριμαίας.

Ρωσικά μαχητικά στην αεροπορική βάση Σάκι πριν από τις εκρήξεις της Τρίτη / Planet Labs PBC via AP

Ένα επιτυχημένο χτύπημα εναντίον στρατιωτικού στόχου πολύ πίσω από τις ρωσικές γραμμές, και ειδικά στη χερσόνησο της Κριμαίας, θα ήταν βαθιά ντροπιαστικό για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν που το πιο πιθανό είναι πως θα το αντιμετώπιζε ως δραματική κλιμάκωση αλλά και ως πλήγμα για το ηθικό των στρατευμάτων του, όπως σημειώνεται.

«Το Κρεμλίνο δεν έχει λόγο να κατηγορήσει δημόσια την Ουκρανία ότι έφερε σε πέρας πλήγματα που προκάλεσαν ζημιά, καθώς τέτοια πλήγματα θα αποδείκνυαν την αναποτελεσματικότητα των ρωσικών συστημάτων αεράμυνας, την οποία βέβαια είχε ήδη αποκαλύψει και η ουκρανική βύθιση της ρωσικής ναυαρχίδας Moskva», σημειώνει σε ανάλυσή του το αμερικανικό Institute for the Study of War.

Ουκρανός αξιωματούχος δηλώνει στο Politico πως οι μήνες Αύγουστος και Σεπτέμβριος θα είναι «πολύ σημαντικοί» από στρατιωτική σκοπιά, και πως πιθανότατα θα διαμορφώσουν και την τελική έκβαση του πολέμου.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας, από τα πλήγματα της Τρίτης στην αεροπορική βάση Σάκι κοντά στην πόλη Νοβοφεντόριβκα στην Κριμαία, καταστράφηκαν συνολικά εννέα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν επιδρομές κατά ουκρανικών στόχων.

Δορυφορικές φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, δείχνουν ότι στην αεροπορική βάση που επλήγη ήταν σταθμευμένα περισσότερα από 20 ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη.

Яка авіатехніка була на військовому полігоні біля Новофедорівки ДО вибухів? Цей кримський аеродром, про вибухи на якому нині повідомлять в соцмережах, – одне з ключових для авіації РФ летовищ на півострові. pic.twitter.com/YwJ8SdgHdk — Схеми (@cxemu) August 9, 2022

Σύμφωνα με όσα σημειώνονται στο σχετικό άρθρο του Politico, οι ουκρανικές δυνάμεις προετοιμάζονται μεθοδικά ήδη από τον Μάιο για μια αντεπίθεση στις περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια.

Σε αυτό το πλαίσιο, βάζουν στο στόχαστρο υποδομές κοντά στη Χερσώνα στις οποίες η Ρωσία βασίζεται για την ενίσχυση και τον ανεφοδιασμό του στρατού της, ενώ σημαντικό ρόλο στην ουκρανική αντεπίθεση διαδραματίζουν και τα συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων HIMARS που έχει προμηθευτεί το Κίεβο από τις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Politico, Washington Post

