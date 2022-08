Πόλεμος στην Ουκρανία: Σοκ για τους Ρώσους από την Κριμαία

O ρωσικός στρατός εξαπέλυσε σειρά πυραυλικών επιθέσεων. Tουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 11 τραυματίστηκαν στo Μαργκανέτς, στην απέναντι όχθη του Δνείπερου, από το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια. [Press service of the National Police of Ukraine via REUTERS]