Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν διέλυσαν με προειδοποιητικά πυρά διαδήλωση γυναικών στην Καμπούλ

Μια ειρηνική διαμαρτυρία δεκάδων γυναικών, οι οποίες έκαναν πορεία στους δρόμους της Καμπούλ φωνάζοντας «Ψωμί, δουλειά και ελευθερία», δέχθηκε επίθεση και διαλύθηκε με πυρά στον αέρα από δυνάμεις των Ταλιμπάν.

Φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν δυνάμεις των Ταλιμπάν να ρίχνουν προειδοποιητικά πυρά και να επιτίθενται βίαια στις γυναίκες για να διαλύσουν τη συγκέντρωσή τους στην καρδιά της πόλης, μπροστά στο υπουργείο Παιδείας, μόλις 5 λεπτά αφότου άρχισαν την πορεία τους.

This is just one legacy of our cut and run from #Afghanistan 🇦🇫 https://t.co/IoejmMtGNN

Οι διαδηλώτριες κρατούσαν ένα πανό το οποίο έγραφε: «Η 15η Αυγούστου είναι μια μαύρη ημέρα», μια αναφορά στην ημερομηνία που η Καμπούλ κατελήφθη το 2021 από τους Ταλιμπάν.

«Δικαιοσύνη, δικαιοσύνη. Έχουμε βαρεθεί να μας αγνοούν», φώναξαν πριν διαλυθεί βίαια η συγκέντρωσή τους.

Ένα βίντεο δείχνει μια μικρή ομάδα γυναικών να έχει αποκλειστεί από τους Ταλιμπάν μέσα σε ένα κλειστό χώρο.

«Είμαστε μέσα σε ένα φαρμακείο, μας έχουν φυλακίσει εδώ», λέει μια ακτιβίστρια σε ένα από τα βίντεο.

Οι διαδηλώτριες φώναξαν επίσης συνθήματα κατά των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών.

Ταλιμπάν με στρατιωτικές στολές και οπλισμένοι με τουφέκια είχαν αποκλείσει ένα σταυροδρόμι μπροστά από τις διαδηλώτριες και άρχισαν να πυροβολούν για πολλά δευτερόλεπτα στον αέρα. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσε ότι ένας απ’ αυτούς προσποιήθηκε πως στοχεύει τις διαδηλώτριες και ότι οι Ταλιμπάν χτύπησαν μερικές γυναίκες με τους υποκόπανους των τουφεκιών τους.

Καθώς πλησιάζει ένας χρόνος υπό το καθεστώς των Ταλιμπάν, οι γυναίκες βγήκαν και πάλι στους δρόμους για να καταγγείλουν τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τους Ταλιμπάν στα δικαιώματά τους στην παιδεία, την εργασία και την ελευθερία της μετακίνησης.

Afghan women refuse to be silenced. They continue to protest, demanding their basic rights, one year after the Taliban swept to power pic.twitter.com/dKVCWLBjny

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 13, 2022