Μπορέλ: Καταδικάζει την επίθεση κατά του Σαλμάν Ρουσντί

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ καταδικάζει «απερίφραστα» την επίθεση κατά του συγγραφέα Σαλμάν Ρουσντί, γράφει σε ανάρτησή του στο Twitter.

Strongly condemn the attack on @SalmanRushdie and wish him a speedy recovery.

International rejection of such criminal actions, which violate fundamental rights and freedoms, is the only path towards a better and more peaceful world.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 13, 2022