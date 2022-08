ΗΠΑ: Εκτός μηχανικής υποστήριξης ο Σαλμάν Ρουσντί – Κατάφερε να μιλήσει

Ο συγγραφέας Σαλμάν Ρουσντί ανέκτησε τις αισθήσεις του και βγήκε εκτός μηχανικής υποστήριξης, ενώ είναι πλέον σε θέση να μιλήσει.

Ο 75χρονος συγγραφέας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι, ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ατζέντης του επιβεβαίωσε την είδηση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

@SalmanRushdie off ventilator and talking! Continued prayers from all @chq

— Michael Hill, Ed.D. (@MichaelHillCHQ) August 14, 2022