Πολωνία: Τους 100 τόνους φτάνουν τα νεκρά ψάρια στον ποταμό Όντερ

Σχεδόν 100 τόνους νεκρών ψαριών έχουν περισυλλέξει μέχρι τώρα οι Πολωνοί πυροσβέστες από τις όχθες του ποταμού Όντερ, ο οποίος διαρρέει τη Γερμανία και την Πολωνία.

«Ποτέ στο παρελθόν δεν οργανώσαμε μια επιχείρηση τέτοιας κλίμακας σε ποταμό», ανέφερε η Μόνικα Νοβακόφσκα-Ντρίντα, η εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι από την Παρασκευή μέχρι σήμερα τα νεκρά ψάρια φτάνουν τους 100 τόνους.

Τα αίτια θανάτου των ψαριών είναι αδιευκρίνιστα, οι αρχές όμως υποψιάζονται ότι οφείλεται στη μόλυνση του ποταμού από χημικές ουσίες. «Τεράστιες ποσότητες χημικών αποβλήτων πιθανόν απορρίφθηκαν μέσα στον ποταμού, με πλήρη γνώση του κινδύνου και των συνεπειών», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι.

Η υπουργός Περιβάλλοντος Άννα Μοσκβά διευκρίνισε σήμερα ότι σε κανένα από τα δείγματα που έχουν ληφθεί δεν έχουν βρεθεί μέχρι τώρα τοξικές ουσίες. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, εξετάζει επίσης διάφορες άλλες πιθανές αιτίες, όπως την υπερβολική συγκέντρωση ρύπων και αλατιού λόγω της χαμηλής στάθμης των νερών του ποταμού ή την υψηλή θερμοκρασία. Μια άλλη πιθανότητα είναι η απόρριψη, από τις βιομηχανίες, νερού που περιείχε υψηλή ποσότητα χλωρίου.

Δείγματα νερού εξετάζονται στην Πολωνία και τη Γερμανία. Η Βαρσοβία έχει στείλει επίσης δείγματα σε εργαστήρια στην Τσεχία, την Ολλανδία και τη Βρετανία.

Τα τελευταία χρόνια ο Όντερ θεωρείτο ένας ποταμός σχετικά καθαρός, όπου ζούσαν περίπου 40 είδη ψαριών. Στην επιχείρηση καθαρισμού του ποταμού συμμετέχουν περισσότεροι από 500 πυροσβέστες, όπως είπε η Νοβακόφσκα-Ντρίντα.

