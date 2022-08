ΗΠΑ: Σε διαθεσιμότητα τρεις αστυνομικοί που ξυλοκόπησαν βάναυσα έναν άνδρα στο Άρκανσο (βίντεο)

Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν τρεις αστυνομικοί μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο στο οποίο διακρίνονται να χτυπούν βάναυσα έναν άνδρα στην προσπάθειά τους να τον συλλάβουν, ανακοίνωσαν οι αρχές του Άρκανσο στις ΗΠΑ.

Στο βίντεο αυτό, που προκάλεσε σάλο στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, οι αστυνομικοί κρατούν καθηλωμένο στο έδαφος έναν λευκό άνδρα και τον γρονθοκοπούν στο κεφάλι. Του δίνουν γονατιές στα πόδια και χτυπούν το πρόσωπό του στο τσιμέντο.

Προσοχή! Σκληρές εικόνες:

📹 | Again police violence in the #US: Three police officers beat up a man outside of a market in #Arkansas.pic.twitter.com/oNLXBHcyw3

— EHA News (@eha_news) August 22, 2022