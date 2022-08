ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στην Ατλάντα – Υπό κράτηση μια γυναίκα

Η αστυνομία της Ατλάντα στις ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλος ένας τραυματίστηκε σε περιστατικό με πυροβολισμούς, μετέδωσε το δίκτυο 11ALIVE.

3 people hurt in Midtown shooting, Atlanta Police searching for suspect…I’m currently at this Midtown Atlanta police scene trying to get more information. https://t.co/QJyskmwnQK pic.twitter.com/8GcKif5BpC

— Joe Henke (@JoeHenke) August 22, 2022