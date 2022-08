Ευρώπη: Σχεδόν τα 2/3 είναι αντιμέτωπα με ξηρασία

Σχεδόν τα δύο τρίτα της ευρωπαϊκής επικράτειας βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για ξηρασία ή έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις εξαιτίας κυμάτων καύσωνα και χαμηλής βροχόπτωσης,

Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως αποτέλεσμα της ξηρασίας έχουν περιοριστεί η ναυσιπλοΐα στα ποτάμια και τις λίμνες, η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και οι αποδόσεις ορισμένων καλλιεργειών.

Στην έκθεση για τον Αύγουστο του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Ξηρασία (EDO), το οποίο επιβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέρεται πως 47% της Ευρώπης βρίσκεται σε συνθήκες προειδοποίησης για ξηρασία, με πολύ χαμηλή υγρασία του εδάφους, και 17% σε κατάσταση συναγερμού, στην οποία η βλάστηση καταστρέφεται.

The current drought in Europe appears to be the worst in at least 500 years, according to @EU_ScienceHub experts.

The severe rainfall deficit is affecting crops and increasing the risk of fires.

It has also impacted rivers, affecting the energy sector and river transport. 👇

