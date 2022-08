Ουκρανία: Νεκρός ο διοικητής πόλης υπό ρωσικό έλεγχο – Έβαλαν βόμβα στο αυτοκίνητό του

Σκοτώθηκε χθες, Τρίτη, από έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητό του ο διορισμένος από τους Ρώσους επικεφαλής της ουκρανικής πόλης Μιχαϊλίφκα, στο υπό ρωσικό έλεγχο τμήμα της περιοχής της Ζαπορίζια.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Βλαντίμιρ Ρογκόφ, μέλος της περιφερειακής διοίκησης της Ζαπορίζια, δήλωσε πως ο επικεφαλής της Μιχαϊλίφκα Ιβάν Σούσκο τραυματίστηκε σοβαρά όταν εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό του και πέθανε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο.

❗️In the #Zaporozhye region, as a result of a car bombing by #Ukrainian #Nazis, the head of Mikhailovka Ivan Sushko died, said Vladimir Rogov, a member of the regional administration council. #Ukrainians continue to turn into ISIS pic.twitter.com/NvDd8HVLi4

— Oo ps (@Oops83813088) August 24, 2022