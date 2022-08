Στο χείλος του εμφυλίου το Ιράκ: 23 νεκροί σε συγκρούσεις στη Βαγδάτη

Οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράκ ανακοίνωσαν σήμερα ότι τέσσερις ρουκέτες προσγειώθηκαν στην Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικημένη περιοχή.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό ιατρικής πηγής, 23 υποστηρικτές του σιίτη ιερωμένου Μοκτάντα αλ Σαντρ έχουν χάσει τη ζωή τους από σφαίρες από χθες, Δευτέρα. Παράλληλα, τουλάχιστον 380 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τις βίαιες συγκρούσεις στην Πράσινη Ζώνη μεταξύ υποστηρικτών αντίπαλων ομάδων.

Έπειτα από μια ήρεμη νύκτα, οι συγκρούσεις ξεκίνησαν και πάλι σήμερα το πρωί. μεταξύ των υποστηρικτών του Σαντρ από τη μία πλευρά και του στρατιού και μελών της Χασντ αλ Σάαμπι, μιας παραστρατιωτικής, φιλοϊρανικής ομάδας που έχει ενταχθεί στις τακτικές δυνάμεις από την άλλη.

Baghdad now this morning: A column of Saraya Alsalam force continues its advance towards the Green Zone, where clashes and chaos are witnessing and the spread of weapons controls the capital, Baghdad. #Baghdad #Iraq #المنطقة_الخضراء pic.twitter.com/SVoKRUNglK — EYAD ALDULAIMI (@eyadbon) August 30, 2022

Τα πυρά αυτόματων όπλων, αλλά και ο ήχος των ρουκετών από την Πράσινη Ζώνη ακουγόταν σε όλη τη Βαγδάτη.

Οι πολίτες αποφεύγουν σήμερα να βγουν από τα σπίτια τους, την ώρα που ένοπλοι πάνω σε φορτηγάκια τα οποία μεταφέρουν αυτόματα όπλα και εκτοξευτήρες ρουκετών περιδιαβαίνουν στους δρόμους.

Η ιρακινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας, που τέθηκε σε ισχύ χθες Δευτέρα το βράδυ σε όλη τη χώρα, εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα. Σχολεία, υπηρεσίες και καταστήματα παραμένουν κλειστά.

Today is the second day of #Iraq‘s Civil War. Members of Seraya Al-Salam militia group of Muqtada Sadr, an extremist Shiite cleric continue terrorizing the country. Here you can see these terrorists firing mortar shells at the #Baghdad‘s #GreenZone this morning 👇 pic.twitter.com/MFLMpXtVlQ — Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 30, 2022

Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν χθες, Δευτέρα, λίγες ώρες αφού ο πανίσχυρος σιίτης ιερωμένος Μοκτάντα αλ Σαντρ ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την πολιτική. Οι υποστηρικτές του, που εδώ και εβδομάδες έκαναν καθιστική διαμαρτυρία στο κοινοβούλιο στην Πράσινη Ζώνη, αποφάσισαν να διαδηλώσουν και εκατοντάδες από αυτούς εισέβαλαν στο Μέγαρο της Δημοκρατίας, όπου έχει την έδρα του το Υπουργικό Συμβούλιο.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών μεταξύ των Σαντριστών και των υποστηρικτών του Πλαισίου Συνεργασίας, μιας αντίπαλης, φιλοϊρανικής, σιιτικής οργάνωσης.

Τουλάχιστον επτά όλμοι έπληξαν την θεωρητικά αυστηρά φυλασσόμενη περίμετρο όπου εδρεύουν κυβερνητικοί θεσμοί και ξένες πρεσβείες, ανέφερε πηγή προσκείμενη στα σώματα ασφαλείας, που δεν ήταν σε θέση να δώσει απολογισμό θυμάτων.

Disaster unfolding in Baghdad #Iraq tonight. Video shows live ammunition, heavy gunfire, rockets fired over Green Zone where protestors are being pushed away. Full implosion: pic.twitter.com/X5sVfgB4f0 — Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 29, 2022

Έκκληση για αποκλιμάκωση από τον ΟΗΕ

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, κάλεσε χθες, Δευτέρα, σε «αυτοσυγκράτηση» και ζήτησε όλα τα μέρη να «λάβουν άμεσα μέτρα για την αποκλιμάκωση της κατάστασης» μετά το χάος που επικράτησε στην Πράσινη Ζώνη της Βαγδάτης, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του.

Ο κ. Γκουτέρες «παρακολουθεί με ανησυχία τις διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα στο Ιράκ», κατά τη διάρκεια των οποίων «διαδηλωτές εισήλθαν σε κυβερνητικά κτίρια», ανέφερε στο κείμενο ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

One of the rockets which were fired at the #US Embassy in #Baghdad hit this nearby house and killed two civilians. pic.twitter.com/DiYSfnj4cc — Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) August 30, 2022

«Απευθύνει έκκληση για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση και ζητεί από όλα τα μέρη να λάβουν άμεσα μέτρα για την αποκλιμάκωση της κατάστασης και την αποφυγή της βίας», συνέχισε.

«Ο Γενικός Γραμματέας παροτρύνει όλα τα μέρη και όλους τους παράγοντες να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να αρχίσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση σε ειρηνικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς».

Ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Στο μεταξύ, την ανησυχία της για την αναζωπύρωση των συγκρούσεων στη Βαγδάτη εξέφρασε η Αθήνα καλώντας για αποκλιμάκωση.

«Εκφράζουμε την ιδιαίτερη ανησυχία μας για τις πρόσφατες συγκρούσεις στη Βαγδάτη, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο αμάχων. Καλούμε για την αποφυγή χρήσης βίας και την άμεση αποκλιμάκωση της κατάστασης. Οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να ξεκινήσουν πολιτικό διάλογο, εντός των προβλεπόμενων από το Σύνταγμα και τη Νομοθεσία της χώρας, πλαισίων. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την ασφάλεια, σταθερότητα και κυριαρχία του Ιράκ», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr