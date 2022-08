Ζαπορίζια: Ανησυχία για τα πλήγματα κοντά στον πυρηνικό σταθμό – Δορυφορικές εικόνες

Ανησυχία εξακολουθούν να προκαλούν τα πλήγματα κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, με την Ουκρανία και τη Ρωσία να ανταλλάσσουν κατηγορίες σχετικά με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή.

Δορυφορικές εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα η Maxar Technologies δείχνουν καπνό κοντά στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού, αλλά και τρύπες στην οροφή του.

New #satelliteimagery from this morning, August 29, 2022, of the #Zaporizhzhia nuclear power plant in Enerhodar, #Ukraine. A group of inspectors from the International Atomic Energy Agency (#IAEA) prepare to visit the facility this week. pic.twitter.com/SVY9dDjak5

— Maxar Technologies (@Maxar) August 29, 2022