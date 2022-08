Ουκρανία: Η ΕΕ θα διανείμει δισκία ιωδιούχου καλίου εν μέσω πυρηνικού κινδύνου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να διανείμει 5,5 εκατομμύρια δισκία ιωδιούχου καλίου για κατοίκους που ζουν κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στο Ενερχοντάρ της Ουκρανίας.

Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, διαθέτουν απόθεμα αυτών των δισκίων σε περίπτωση μεγάλου πυρηνικού ατυχήματος ή διαρροής.

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εάν συνιστώνται από ειδικούς γιατρούς.

Υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία που συνδέονται με τη λήψη τους, επομένως δεν είναι κάτι που οι άνθρωποι πρέπει να δοκιμάσουν και να αγοράσουν ή να αποκτήσουν οι ίδιοι να πάρουν.

Τα χάπια ιωδιούχου καλίου εμποδίζουν την απορρόφηση του ραδιενεργού ιωδίου σε ένα μέρος του σώματος που ονομάζεται θυρεοειδής αδένας, το οποίο βρίσκεται στο λαιμό.

Αποτελούν χρήσιμο αντίμετρο επειδή το ραδιενεργό ιώδιο που εισπνέεται ή καταναλώνεται σε τρόφιμα και ποτά μπορεί να αποθηκευτεί στον αδένα για κάποιο χρονικό διάστημα.

Τα δισκία προστατεύουν μόνο τον θυρεοειδή αδένα και όχι άλλα μέρη του σώματος.

All military action around the Zaporizhzhia nuclear plant must stop immediately.

On 🇺🇦’s request, we’ve mobilised via #EUCivPro 5.5 million potassium iodide tablets for the safety of people living around the plant.

We continue to monitor the situation.#StandWithUkraine

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) August 30, 2022