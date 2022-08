Μιχαήλ Γκορμπατσόφ: Στη Μόσχα η κηδεία το Σάββατο

Η κηδεία του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, θα γίνει το προσεχές Σάββατο στη Μόσχα, όπως μετέδωσαν το απόγευμα της Τετάρτης Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

#BREAKING Gorbachev funeral to be held in Moscow on Saturday: Russian news agencies pic.twitter.com/tIUPlBWlzl

