Στο Κίεβο ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Στο Κίεβο βρίσκεται ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, για να συζητήσει και να ενισχύσει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης, της νεολαίας και του πολιτισμού.

Ο κ. Σχοινάς επισκέφθηκε νοσοκομείο παίδων μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Κομαρίδα.

At the Okhmatdyt children’s hospital in Kyiv you see the sheer brutality of Russia’s indiscriminate violence.

But you also feel Ukraine’s resilience – from the humble heroism of the nurses and doctors, to the bravery of the patients.

The EU stands w/ ⁦⁦@MoH_Ukraine⁩. pic.twitter.com/GmMhAZAbwc

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) September 1, 2022