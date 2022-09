Όταν η Λιζ Τρας έγινε viral μιλώντας για το βρετανικό τυρί και τα μήλα

Η μέχρι πρότινος υπουργός εξωτερικών της Βρετανίας, Λιζ Τρας είναι και η νέα πρωθυπουργός της Βρετανίας, μιας και στην μάχη για την ηγεσία των Συντηρητικών επικράτησε του Ρίσι Σούνακ με 57.4 % (ποσοστό που αντιστοιχεί σε 81.326 ψήφους).

Η νέα πρωθυπουργός της Βρετανίας έχει διαγράψει ήδη μια μακρά πολιτική πορεία, που ξεκίνησε από την νεολαία των Φιλελεύθερων και καταλήγει στην ηγεσία της Δεξιάς, ενώ, πριν ακόμη καλά-καλά αναλάβει τα καθήκοντά της, φαίνεται να διχάζει πολλούς.

Πάντως, πίσω στο 2014, η Λιζ Τρας είχε δώσει μια ομιλία στο συνέδριο των Συντηρητικών, με την οποία, κατάφερε να γίνει viral.

Στην ομιλία της αυτή, η Τρας μίλησε με πάθος για τα προϊόντα της Βρετανίας, δείχνοντας ιδιαίτερα δυσαρεστημένη που οι συμπατριώτες της δεν τα καταναλώνουν όσο θα έπρεπε.

«Θέλω να μας δω να τρώμε περισσότερο βρετανικό φαγητό εδώ στην Βρετανία» είπε και δεν σταμάτησε εκεί: «Αυτή τη στιγμή εισάγουμε τα 2/3 των μήλων, τα 9/10 των αχλαδιών. Εισάγουμε τα 2/3 του τυριού. Είναι ντροπή».

Και τα μήλα είχαν τη μερίδα του λέοντος σε αυτή την ομιλία της Τρας, με την ίδια να εξηγεί πως η παράδοσή τους στη χώρα φτάνει πίσω στον Νεύτωνα, ενώ έκλεισε την ομιλία της ως εξής: «Δεν θα ησυχάσω μέχρι να επιστρέψει το βρετανικό μήλο στην κορυφή του δέντρου».

Το μνημειώδες πάθος της για την υπεράσπιση των βρετανικών προϊόντων δεν έμεινε απαρατήρητο από το Twitter το οποίο και πρόσφατα έσπευσε να επιστρατεύσει το χιούμορ του:

Liz Truss when she sees that the cheese on your plate was made in Belgium pic.twitter.com/RlyHhUT0gj — Amrou Al-Kadhi 🦄 (@Glamrou) July 20, 2022

To all the single people out there. I hope you find somebody who smiles at you the same way that Liz Truss does when talking about pork markets and cheese. 🧀 😂 pic.twitter.com/qNOtDEv6BF — Mark 🌹 (@TheCentreLefty) July 20, 2022