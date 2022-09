Λιζ Τρας: Δύσκολο ξεκίνημα με αρνητικές δημοσκοπήσεις για τη Βρετανίδα πρωθυπουργό

Εάν οι σφυγμομετρήσεις είναι όντως ενδεικτικές όσων θα μπορούσαν να ακολουθήσουν εντός των βρετανικών συνόρων το προσεχές διάστημα, τότε η Λιζ Τρας ξεκινά τη θητεία της στην πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου μάλλον με τους χειρότερους οιωνούς.

Η 47χρονη εξελέγη στην πρωθυπουργία της Μεγάλης Βρετανίας με τις ψήφους συνολικά 81.326 μελών της κυβερνώσας Συντηρητικής παράταξης, όπως έγινε γνωστό σήμερα.

«Η Λιζ Τρας δεν έχει κανένα ηθικό δικαίωμα να είναι πρωθυπουργός» καθώς «αντιπροσωπεύει μόνο μια μικροσκοπική ομάδα μη-αντιπροσωπευτικών ψηφοφόρων», γράφει ο Μάρτιν Φλέτσερ στο αντιπολιτευόμενο New Statesman, εκφράζοντας μια άποψη την οποία φαίνεται πως συμμερίζονται παράλληλα και πολλοί άλλοι εντός των βρετανικών συνόρων.

Two thirds of Britons – and most Conservative voters – have little to no confidence in Liz Truss to tackle the cost of living crisis

All Britons

Lot/some confidence: 19%

Not very much/no confidence: 67%

Con voters

Lot/some: 35%

Not very much/none: 54%https://t.co/cQEVXDNOEd pic.twitter.com/YE4qHfS7rh

— YouGov (@YouGov) September 5, 2022