Ουκρανός ΥΠΕΞ: Κατευνασμός του Πούτιν συνιστά συμφωνία με τον διάβολο

Οι παραχωρήσεις στον Πούτιν λόγω του ενεργειακού εκβιασμού του δεν θα φέρουν ειρήνη ή σταθερότητα στην Ευρώπη, αλλά θα δημιουργήσουν μόνο πρόσθετα προβλήματα, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

«Ο Πούτιν θέλει να καταστρέψει τη σταθερότητα και την ευημερία κάθε σπιτιού στην Ευρώπη με τον ενεργειακό του εκβιασμό. Αυτοί που προσφέρονται να υποχωρήσουν δημιουργούν μόνο πρόσθετα προβλήματα», έγραψε ο κ. Κουλέμπα, στον απόηχο σεναρίων και εκτιμήσεων ότι στόχος της Μόσχας είναι να υποχρεώσει τους Ευρωπαίους να πιέσουν το Κίεβο να δεχθεί ανακωχή με τους ρωσικούς όρους.

«Το να κατευνάσεις τον Πούτιν πουλώντας την Ουκρανία είναι μια συμφωνία με τον διάβολο που δεν θα φέρει ούτε ειρήνη ούτε σταθερότητα», δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας.

With his energy blackmail, Putin wants to ruin the stability and well-being of every household in Europe. Those who propose to give in are only inviting more trouble. Pacifying Putin by selling out Ukraine is a deal with the devil which will bring neither peace, nor stability.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 6, 2022