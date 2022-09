Βιετνάμ: Νεκροί και τραυματίες από πυρκαγιά σε καραόκε μπαρ

Πυρκαγιά στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη σε καραόκε μπαρ στη Μπιν Ντιόνγκ, κοντά στην Πόλη Χο Τσι Μινχ, στο νότιο Βιετνάμ.

Όπως δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Σωστικά συνεργεία βρίσκονται επιτόπου και αναζητούν θύματα. Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει προσδιοριστεί και διενεργείται έρευνα», είπε ο αξιωματούχος, ο Νγκουέν Ταν Χαμ.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε τον 2ο και τον 3ο όροφο του κτιρίου τεσσάρων επιπέδων, παγιδεύοντας πελάτες και μέλη του προσωπικού στο εσωτερικό, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

