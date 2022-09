Οι παγκόσμιοι ηγέτες αποχαιρετούν τη βασίλισσα Ελιβάβετ

Η Μεγάλη Βρετανία βυθίστηκε στο πένθος καθώς η βασίλισσα Ελισάβετ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών. Οι ηγέτες απ’ όλο τον κόσμο την αποχαιρετούν και στέλνουν τα συλλυπητήρια τους στη βασιλική οικογένεια και τον βρετανικό λαό.

Λιζ Τρας: Ήταν ο βράχος πάνω στον οποίο οικοδομήθηκε η σύγχρονη Βρετανία

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας απέτισε φόρο τιμής στη βασίλισσα Ελισάβετ, δηλώνοντας ότι ήταν ο βράχος πάνω στον οποίο οικοδομήθηκε η σύγχρονη Βρετανία.

«Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ήταν ο βράχος πάνω στον οποίο οικοδομήθηκε η σύγχρονη Βρετανία. Η χώρας μας αναπτύχθηκε και γνώρισε την ευημερία κατά τη βασιλεία της. Η Βρετανία είναι η μεγάλη χώρα που είναι σήμερα χάρη σε εκείνη», δήλωσε η Τρας, μιλώντας έξω από το γραφείο της στη Ντάουνινγκ Στριτ.

“Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built” Prime Minister Liz Truss pays tribute to the Queen Elizabeth II, who has died aged 96https://t.co/qmv4KQNpMs pic.twitter.com/TVoyQ4Grb0 — BBC News (UK) (@BBCNews) September 8, 2022

Μπόρις Τζόνσον: H πιο θλιβερή ημέρα για τη χώρα μας

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι η χώρα βιώνει μια βαθιά και προσωπική αίσθηση απώλειας με τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

«Φαινόταν τόσο διαχρονική και τόσο υπέροχη που φοβάμαι ότι είχαμε φτάσει να πιστεύουμε, σαν παιδιά, ότι απλά θα συνεχίζει και θα συνεχίσει», δήλωσε ο Τζόνσον. «Το ένα μετά το άλλο κύματα θλίψης απλώνονται όλο τον κόσμο, από το Μπαλμόραλ –όπου όλες οι σκέψεις μας είναι με τη βασιλική οικογένεια– και φθάνοντας πολύ πέρα από τη χώρα αυτή και σε όλη τη μεγάλη Κοινοπολιτεία εθνών, που τόσο αγαπούσε η βασίλισσα και τόσο την αγαπούσε και εκείνη».

Statement on the death of Her Majesty Queen Elizabeth II (1/3) pic.twitter.com/kDN6cW8Njp — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 8, 2022

Μακρόν: Aνεξίτηλο το στίγμα της

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν απέτισε φόρο τιμής στην βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, η οποία απεβίωσε απόψε σε ηλικία 96 ετών, κάνοντας λόγο για μια «καλόκαρδη βασίλισσα» που άφησε «ανεξίτηλο το στίγμα της τόσο στη χώρα της όσο και στον αιώνα της».

«Η Μεγαλειότητά της, η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ενσάρκωσε τη συνέχεια και την ενότητα του βρετανικού έθνους για περισσότερα από 70 χρόνια. Τη θυμάμαι ως φίλη της Γαλλίας, μια καλόκαρδη βασίλισσα που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της τόσο στη χώρα της όσο και στον αιώνα της», έγραψε ο πρόεδρος Μακρόν σε ανάρτησή του στο Twitter, την οποία συνόδευσε με μια φωτογραφία της.

Her Majesty Queen Elizabeth II embodied the British nation’s continuity and unity for over 70 years. I remember her as a friend of France, a kind-hearted queen who has left a lasting impression on her country and her century. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 8, 2022

Μαίρη Σάιμον: Οι Καναδοί θρηνούν

Οι Καναδοί σε όλη τη χώρα θα θρηνήσουν την απώλεια της βασίλισσας, ανακοίνωσε η γενική κυβερνήτρια του Καναδά Μαίρη Σάιμον μέσω του Twitter, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της στη βρετανική βασιλική οικογένεια.

«Οι Καναδοί θα θρηνήσουν την απώλεια της βασίλισσας. Ας αφιερώσουμε μια στιγμή για να τιμήσουμε τη μνήμη της μεγαλειότητάς της με τον δικό μας τρόπο», πρόσθεσε.

As Her Majesty The Queen continues to receive medical care, the Governor General joins all Canadians in sending thoughts of comfort and healing to her and her family. — Governor General of Canada (@GGCanada) September 8, 2022

Μάικλ Ντ. Χίγκινς: Aξιοσημείωτη φίλη της Ιρλανδίας

Ο πρόεδρος της Ιρλανδίας Μάικλ Ντ. Χίγκινς εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο της Ελισάβετ Β΄, χαρακτηρίζοντάς την «μια αξιοσημείωτη φίλη της Ιρλανδίας».

Υπενθύμισε επίσης «τον ρόλο που διαδραμάτισε η Ελισάβετ για τη μακροχρόνια φιλία» των δύο χωρών.

Statement by President Michael D. Higgins on the death of Queen Elizabeth II: https://t.co/ih16da84QA pic.twitter.com/rH5zfmSQ0t — President of Ireland (@PresidentIRL) September 8, 2022

Γκουτέρες: Ο κόσμος τη θαύμαζε για τη χάρη, την ευγένεια και την αφοσίωσή της

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαιρέτισε απόψε «τη χάρη, την αξιοπρέπεια και την αφοσίωση» της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, η οποία ήταν «μια καθησυχαστική παρουσία επί δεκαετίες, εν μέσω αλλαγών μεγάλου εύρους».

Ο κόσμος θαύμαζε τη βασίλισσα «για τη χάρη, την ευγένεια και την αφοσίωσή της. Ήταν μια καθησυχαστική παρουσία επί δεκαετίες αλλαγών όπως ήταν η αποαποικιοποίηση της Αφρικής και της Ασίας», ανέφερε ο Γκουτέρες.

I am deeply saddened at the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II, admired worldwide for her leadership & devotion. She was a good friend to the @UN & a reassuring presence through decades of change. Her unwavering, lifelong dedication will be long remembered. pic.twitter.com/1wlZEt8PLA — António Guterres (@antonioguterres) September 8, 2022

Στόλτενμπεργκ: Παράδειγμα ανιδιοτελούς ηγεσίας

«Βαθιά λυπημένος για τον θάνατο της Αυτής Μεγαλειότητας Βασίλισσας Ελισάβετ Β’» αναφέρει με ανάρτησή του στο τουίτερ ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Προσθέτει ότι «για περισσότερα από 70 χρόνια, ήταν παράδειγμα ανιδιοτελούς ηγεσίας και δημόσιας υπηρεσίας. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στη Βασιλική Οικογένεια, στους Συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, και στον λαό της Κοινοπολιτείας».

Deeply saddened by the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. Over more than 70 years, she exemplified selfless leadership and public service. My deepest condolences to the Royal Family, to our #NATO Allies the United Kingdom and Canada, and to the people of the Commonwealth. pic.twitter.com/hHyqBdhKcx — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 8, 2022

Κριστίν Λαγκάρντ: Ήταν φάρος σταθερότητας

«Φάρο σταθερότητας» χαρακτήρισε την βασίλισσα Ελισάβετ η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Queen Elizabeth II has been a beacon of stability and has shown an unfailing sense of duty during her 70-year reign.

My thoughts are with the Royal family, the people of the United Kingdom and of the Commonwealth at this very sad time. pic.twitter.com/hsLjx9RJix — Christine Lagarde (@Lagarde) September 8, 2022

Μετσόλα: Λίγοι έχουν διαμορφώσει την παγκόσμια ιστορία όπως η Μεγαλειότητα της

«Λίγοι έχουν διαμορφώσει την παγκόσμια ιστορία όπως η Μεγαλειότητά της, η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’» αναφέρει με ανάρτησή της στο Twitter, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

Σημειώνει ότι «η αδιάσπαστη δέσμευσή της στο καθήκον και την υπηρεσία ήταν παράδειγμα για όλους. Ο κόσμος θρηνεί με τον λαό της στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο».

«Ήταν πραγματικά η βασίλισσα Ελισάβετ η Μεγάλη. Μπορεί αυτή να αναπαυθεί εν ειρήνη» καταλήγει η κ. Μετσόλα.

Few have shaped global history like Her Majesty Queen Elizabeth II. Her unbreakable commitment to duty and service was an example to all. The world mourns with her people in the United Kingdom and beyond. She was truly Queen Elizabeth the Great. May she rest in peace. 🇪🇺 🇬🇧 pic.twitter.com/4dUkdKMucb — Roberta Metsola (@EP_President) September 8, 2022

