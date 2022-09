Θάνατος βασίλισσας Ελισάβετ: Μετά την περίοδο πένθους οι ανακοινώσεις για το εθνικό νόμισμα

Η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε απόψε ότι τα χαρτονομίσματα με την εικόνα της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ παραμένουν σε ισχύ μετά τον θάνατό της (νωρίτερα σήμερα σε ηλικία 96 ετών).

«Μια νέα ανακοίνωση σχετικά με τα υπάρχοντα χαρτονομίσματα της Τράπεζας της Αγγλίας θα ακολουθήσει μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος του πένθους», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ήταν η πρώτη μονάρχης που απεικονίστηκε σε χαρτονομίσματα της Τράπεζας της Αγγλίας.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο της Μεγαλειότητάς της, της βασίλισσας. Εκ μέρους όλων στην Τράπεζα (της Αγγλίας) θα ήθελα να εκφράσω βαθύτατα συλλυπητήρια στην βασιλική οικογένεια», δήλωσε ο διοικητής Άντριου Μπέιλι.

The Bank of England’s staff wish to express their heartfelt condolences to the @RoyalFamily, following news of the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.https://t.co/RtUTCg0Jxl pic.twitter.com/69593bsV1Z

— Bank of England (@bankofengland) September 8, 2022