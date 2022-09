Ουκρανία: Ο ουκρανικός στρατός ανακατέλαβε τις πόλεις Ιζιούμ και Κουπιάνσκ

Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν την πόλη Κουπιάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Η πόλη αυτή είχε πέσει στα χέρια των Ρώσων εδώ και πολλούς μήνες.

Την ίδια ώρα, πολεμικοί ανταποκριτές ξένων ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο ουκρανικός στρατός ανακατέλαβε και την στρατηγικής σημασίας πόλη Ιζιούμ.

Οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανάρτησαν φωτογραφίες σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, όπου διακρίνονται τα μέλη τους «στο Κουπιάνσκ που ήταν και θα είναι πάντα ουκρανικό». Ένας τοπικός αξιωματούχος δημοσιοποίησε μια φωτογραφία με Ουκρανούς στρατιώτες, με τη λεζάντα: «Το Κουπιάνσκ είναι Ουκρανία».

Η Κρατική Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU) επιβεβαίωσε ότι μονάδες της μπήκαν στην πόλη.

Και οι δύο πόλεις είναι ζωτικής σημασίας κέντρα στην εφοδιαστική αλυσίδα του ρωσικού στρατού στην περιοχή του Ντονμπάς.

Το Κουπιάνσκ είναι ένας σιδηροδρομικός κόμβος πάνω στον δρόμο για το κατεχόμενο Ιζιούμ, απ’ όπου η Μόσχα έχει εξαπολύσει ορισμένες από τις κυριότερες επιχειρήσεις της στην εν μέρει κατεχόμενη περιοχή του Ντονέτσκ, η πλήρης κατάληψη της οποίας είναι βασική προτεραιότητα για το Κρεμλίνο.

Ένας Ρώσος αξιωματούχος είπε χθες Παρασκευή ότι απομακρύνονταν οι άμαχοι από το Κουπιάνσκ και το Ιζιούμ. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανάρτησε πλάνα με φορτηγά και τεθωρακισμένα να οδεύουν προς την περιοχή του Χαρκόβου.

Το Ινστιτούτο Μελέτης Πολέμου, που εδρεύει στις ΗΠΑ, είχε προβλέψει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα ανακαταλάμβαναν το Κουπιάνσκ μέσα σε 72 ώρες.

Οι ρωσικές δυνάμεις στο Ιζιούμ περικυκλώθηκαν και σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από την περιοχή, και δημοσιεύει ο βρετανικός Guardian, η πόλη ανακατελήφθη από τους Ουκρανούς.

Ειδικότερα, το BBC Russia αναφέρει ότι φιλορωσικά κανάλια στο telegram μετέδιδαν ότι τα ρωσικά στρατεύματα εγκατέλειψαν το Ιζιούμ. Άλλα κανάλια ανέφεραν ότι τα ουκρανικά στρατεύματα βρίσκονταν ήδη στο κέντρο της πόλης.

Οι ισχυρισμοί ότι οι δύο στρατηγικής σημασίας πόλεις βρίσκονται στα χέρια του ουκρανικού στρατού έχουν επίσης κοινοποιηθεί στο διαδίκτυο από πολλούς αναλυτές και δημοσιογράφους που καλύπτουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Some public Telegrams say that Ukrainian forces regained Oleksandrivka, the village of my childhood in Kherson region. I’ll pray that it’s true.

Balakliia in Kharkiv region is under Ukraine flag again. And this is Kupiansk of Kharkiv region. Glory to Ukraine! 💙💛 pic.twitter.com/cQZqJ2UGsx — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) September 10, 2022

Ukraine’s remarkable Kharkiv Surprise offensive continues this morning with the reported capture of strategically vital transport hub Kupiansk. Slava Ukraini! #KharkivSurprise pic.twitter.com/qKSjLnx6m7 — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) September 10, 2022

Η ουκρανική σημαία υψώθηκε στην Μπαλακλιά

Η ουκρανική σημαία υψώθηκε στην πόλη Μπαλακλιά, δήλωσε ο περιφερειάρχης του Χάρκοβο, ο οποίος δημοσίευσε ένα βίντεο με τον εαυτό του να απευθύνεται στην κάμερα στο Telegram.

«Αγόρια και κορίτσια των ενόπλων δυνάμεων, σήμερα δημιουργείτε μια νέα ιστορία της ελεύθερης Ουκρανίας, είμαστε περήφανοι», λέει.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες δείχνουν κάτοικο της Μπαλακλιά να χαιρετάει και να αγκαλιάζει Ουκρανούς στρατιώτες μετά την απελευθέρωση της πόλης.

Balakliya was under Russian occupation for 6 months. It’s how the real liberation looks like. I listen to local people on the video and think how many unknown war crimes from this all period we will find there. pic.twitter.com/83dOd4P57W — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) September 8, 2022

Ανακαταλήφθηκαν 30 κοινότητες

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι οι δυνάμεις του Κιέβου ανακατέλαβαν 30 κοινότητες που βρίσκονταν στα χέρια της Ρωσίας στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου η Μόσχα στέλνει ενισχύσεις για να αντιμετωπιστεί ουκρανική αντεπίθεση.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις απελευθέρωσαν και πήραν τον έλεγχο 30 κοινοτήτων στην περιφέρεια του Χαρκόβου», που γειτονεύει με τη Ρωσία, είπε ο κ. Ζελένσκι κατά τη διάρκεια του βραδινού του τηλεοπτικού διαγγέλματος που μεταφορτώνεται σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. «Σταδιακά καταλαμβάνουμε κι άλλες», συνέχισε, «παντού ξαναφέρνουμε την ουκρανική σημαία και προστασία για τον λαό μας».

Πρόσθεσε ότι διεξάγονται σφοδρές μάχες στο Ντονμπάς, όπως αποκαλείται η ανατολική Ουκρανία, καθώς και στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η Ρωσία «πιάστηκε εξαπίνης» στο Χάρκοβο

Η γρήγορη ανάκτηση εδαφών από τις ουκρανικές δυνάμεις στο Χάρκοβο έπιασε εξαπίνης τη Ρωσία σε ένα τρωτό σημείο της γραμμής του μετώπου και η αντεπίθεση αυτή απειλεί έναν σημαντικό κόμβο ανεφοδιασμού που χρησιμοποιεί η Μόσχα στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές.

Η αιφνιδιαστική προέλαση ήταν η πιο εντυπωσιακή στιγμή του πολέμου μέχρι στιγμής, δεδομένου και ότι σημειώθηκε στην περιοχή του Χαρκόβου, στα βορειοανατολικά, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Χερσώνα, στον νότο, όπου αναμενόταν να ρίξουν όλο το βάρος τους οι ουκρανικές δυνάμεις.

Η Μόσχα ελέγχει εδώ και μήνες περίπου το ένα πέμπτο των ουκρανικών εδαφών στα νότια και τα ανατολικά. Ενίσχυσε τις δυνάμεις της στα νότια καθώς το Κίεβο συζητούσε σχέδια για αντεπίθεση σε αυτές τις περιοχές, όμως οι ρωσικές δυνάμεις έμειναν εκτεθειμένες σε άλλα μέτωπα, εξήγησε ο Κόνραντ Μουζίκα, ο διευθυντής της εταιρείας στρατιωτικών συμβούλων Rochan στην Πολωνία.

CIA: Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μοιάζει με «αποτυχία»

Έξι μήνες μαχόμενη «σ’ έναν πολύ δύσκολο πόλεμο», η Ουκρανία άρχισε τις αντεπιθέσεις και η ρωσική εισβολή μπορεί να γίνει αντιληπτή μόνο ως μια αποτυχία, δήλωσε ο αρχηγός της CIA, Γουίλιαμ Μπερνς, μιλώντας στο συνέδριο Billington CyberSecurity στην Ουάσιγκτον.

Αναφερόμενος στις αντεπιθέσεις στα νότια και γύρω από το Χάρκοβο, και στην Χερσώνα στην νοτιοανατολική Ουκρανία, είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποτίμησε σοβαρά το θάρρος και τις δυνατότητες της Ουκρανίας να πολεμήσει.

Ενώ το τελευταίο κεφάλαιο του πολέμου δεν έχει ακόμη γραφτεί, «είναι δύσκολο να δούμε τον απολογισμό του Πούτιν στον πόλεμο ως οτιδήποτε άλλο εκτός από μια αποτυχία», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι ο Πούτιν περιβάλλεται από συμβούλους που δεν είναι πρόθυμοι να προβάλουν αντιρρήσεις και ότι ο Ρώσος πρόεδρος πίστεψε λανθασμένα ότι η αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων θα κλονίζεται και η αμερικανική προσοχή θα περιφέρεται όσο περισσότερο παρατείνεται η σύγκρουση.

«Το στοίχημα του Πούτιν αυτή τη στιγμή είναι ότι θα είναι πιο σκληρός από τους Ουκρανούς, τους Ευρωπαίους, τους Αμερικανούς», τόνισε και πρόσθεσε: «Αυτό θα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες. Όχι μόνο έχει αποκαλυφθεί η αδυναμία του ρωσικού στρατού, αλλά θα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες στη ρωσική οικονομία και σε γενιές Ρώσων».

Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr