Η πρώτη ομιλία του Βασιλιά Καρόλου στη Βουλή: «Θα ακολουθήσω πιστά το παράδειγμα της μητέρας μου»

Στο Ουεστμίνστερ Χολ βρέθηκε ο Βασιλιάς Κάρολος σήμερα και η σύζυγός του και Βασιλική Σύζυγος Καμίλα, όπου μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων και της Βουλή των Λόρδων τους εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους.

Αφού δέχτηκαν τα συλλυπητήρια, ο Κάρολος απηύθυνε για πρώτη φορά λόγο προς τα μέλη της Βουλή ως Βασιλιάς.

«Με το να βρίσκομαι εδώ σήμερα, δεν μπορώ παρά να νιώσω το βάρος της ιστορίας που μας περιβάλλει και μας υπενθυμίζει τις ζωτικής σημασίας κοινοβουλευτικές παραδόσεις, στις οποίες τα μέλη και των δύο Κοινοβουλίων που έχουν αφιερωθεί με προσωπική δέσμευση για τη βελτίωση όλων μας».

Ο νέος Βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε αποφασισμένος, ενώπιων του κοινοβουλίου, να ακολουθήσει το παράδειγμα της μητέρας του: «Όταν ήταν πολύ νέα, η εκλιπούσα Βασίλισσα δεσμεύτηκε να υπηρετεί τη χώρα της και τους ανθρώπους της και να διατηρήσει τις πολύτιμες αρχές της συνταγματικής μοναρχίας που βρίσκεται στην καρδιά του έθνους μας. Κράτησε αυτόν τον όρκο με ανυπέρβλητη αφοσίωση. Έθεσε ένα παράδειγμα ανιδιοτελούς καθήκοντος με τη βοήθεια του Θεού και των συνηγόρων σας και δεσμεύομαι να το ακολουθήσω πιστά».

Για να μιλήσει, επίσης, για τη μητέρα του, ο Κάρολος επικαλέστηκε τον Σαίξπηρ και αυτό που είχε γράψει για την Βασίλισσα Ελισάβετ την Α’: «Ήταν το παράδειγμα για όλους τους Πρίγκιπες».

“I cannot help but feel the weight of history”

King Charles III responds to the messages of condolences, telling MPs and peers “Parliament is the living and breathing instrument of our democracy” https://t.co/nVHm2c6o6W pic.twitter.com/Jz0bSrUyaE

— BBC News (UK) (@BBCNews) September 12, 2022