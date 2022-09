Συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Απέτυχε προσπάθεια για κατάπαυση πυρός

Οι εχθροπραξίες που ξέσπασαν μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν κατά τη διάρκεια της νύχτας καλά κρατούν, προκαλώντας ανησυχία για μια επανάληψη του πολέμου του 2020, καθώς απέτυχε μέσα σε λίγα λεπτά μια προσπάθεια για κατάπαυση πυρός.

Σύμφωνα με το ρωσικό Interfax, υπήρξε μια συμφωνία για κατάπαυση πυρός στις 9 το πρωί της Τρίτης (τοπική ώρα). Συγκεκριμένα, οι υπουργοί Άμυνας της Αρμενίας και της Ρωσίας ήρθαν σε επικοινωνία και συμφώνησαν να λάβουν μέτρα για τη «σταθεροποίηση της κατάστασης» ανάμεσα στα σύνορα της Αρμενίας με το Αζερμπαϊτζάν.

Ωστόσο, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Αζερμπαϊτζάν, μέσα σε λίγα λεπτά η κατάπαυση πυρός «έσπασε».

Υπενθυμίζεται ότι από τα ξημερώματα συγκρούσεις ξέσπασαν στα σύνορα των δύο χωρών, με τα δύο στρατόπεδα να επιρρίπτουν το ένα στο άλλο την ευθύνη. Υπάρχουν αναφορές για θύματα μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων εκατέρωθεν.

Το Γερεβάν κατήγγειλε ότι οι δυνάμεις του Μπακού, υποστηριζόμενες από πυροβολικό και μη επανδρωμένα αεροπλάνα, προσπάθησαν να «προωθηθούν» μέσα στο αρμενικό έδαφος και προχώρησαν σε «εντατικό βομβαρδισμό» των θέσεών της λίγο μετά τα μεσάνυχτα προς την κατεύθυνση πόλεων όπως οι Γκόρις, Σοτκ και Τζερμούκ.

«Μάχες» διεξάγονται σε ορισμένα σημεία στα σύνορα και «ο εχθρός δεν έχει πάψει να προσπαθεί να προωθηθεί», ανέφερε ο αρμένιος υπουργός Άμυνας σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν συνεχίζουν να χρησιμοποιούν πυροβολικό, όλμους, μη επανδρωμένα αεροπλάνα και τουφέκια μεγάλου διαμετρήματος», πρόσθεσε κατηγορώντας το Μπακού ότι βάζει στόχο «στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές».

Από την πλευρά του, το Αζερμπαϊτζάν κατηγόρησε τη νύκτα την Αρμενία για «ανατρεπτικές ενέργειες σε μεγάλη κλίμακα», προσθέτοντας ότι αρμενικά πυρά προκάλεσαν «απώλειες» στις τάξεις του.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν επιθέσεις ως αντίποινα για τη ναρκοθέτηση περιοχών από Αρμενίους στο Ντασκασάν, το Καλμπατζάρ και το Λατσίν. Αποδίδοντας στο Γερεβάν την ευθύνη για τις συγκρούσεις, ανέφερε ότι υπάρχουν θύματα μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεων και από τις δύο πλευρές.

Αντίδραση υπήρξε από τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, ο οποίος κατήγγειλε μια «επίθεση» και στη διάρκεια της νύχτας είχε χωριστές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν για να τους ζητήσει να αντιδράσουν.

Στη διάρκεια των συνομιλιών αυτών, ο Πασινιάν δήλωσε πως ελπίζει σε «μια κατάλληλη απάντηση της διεθνούς κοινότητας», σύμφωνα με ανακοινώσεις της αρμενικής κυβέρνησης.

BREAKING:

There are active reports of mortar use and explosions on the Armenian-Azerbaijani border. This may be a full invasion. Shots are being heard from Vardenis, Jermuk, Goris, and Tatev.

This is NOT the contested region of Artsakh. This is Armenia proper. pic.twitter.com/DIxGEcYhrw

— Kars Collective (@KarsCollective) September 12, 2022