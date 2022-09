Ουκρανία: «Πυρά» Κουλέμπα κατά της Γερμανίας επειδή δεν στέλνει στην Ουκρανία Leopard και Marder

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα, κατηγόρησε σήμερα την Γερμανία πως δεν δίνει σημασία στις εκκλήσεις του Κιέβου για την αποστολή νέων οπλικών συστημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ουκρανός ΥΠΕΞ, που είχε προ ημερών μάλιστα συναντηθεί με τη Γερμανίδα ομόλογό του, Αναλένα Μπέρμποκ, στο Κίεβο, δήλωσε πως το Βερολίνο, αντί να στείλει τανκ Leopard και οχήματα Marder στην Ουκρανία, προσφέρει μόνο «αόριστους φόβους και δικαιολογίες».

Disappointing signals from Germany while Ukraine needs Leopards and Marders now — to liberate people and save them from genocide. Not a single rational argument on why these weapons can not be supplied, only abstract fears and excuses. What is Berlin afraid of that Kyiv is not?

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 13, 2022