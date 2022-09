Ε.Ε.: 100 εκατ. για το ουκρανικό σύστημα εκπαίδευσης και υγείας – Συνάντηση Μ. Σχοινά και Στ. Κυριακίδου με Ολένα Ζελένσκα

O αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, και η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, παρέθεσαν γεύμα εργασίας στο Στρασβούργο στην Ολένα Ζελένσκα, σύζυγο του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, o Μαργαρίτης Σχοινάς, ανέφερε: «Χαρούμενος που φιλοξενήσαμε την Ολένα Ζελένσκα με την Στέλλα Κυριακίδου για να ανακοινώσουμε την αταλάντευτη, συνεχή υποστήριξή μας με επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ για το ουκρανικό σύστημα εκπαίδευσης και υγείας. Κάτω από φρικτές συνθήκες, τα ουκρανικά σχολεία και νοσοκομεία συνέχισαν το υποδειγματικό τους έργο. Δεν θα τους απογοητεύσουμε».

Happy to host @ZelenskaUA with @SKyriakidesEU to announce our unwavering, continuing support with additional €100 million for 🇺🇦 education and health system.

Under horrible circumstances, 🇺🇦 schools and hospitals have continued their exemplary work.

We will not let them down. pic.twitter.com/pSiJ1hgvzK

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) September 14, 2022