Ουκρανία: Επίσκεψη φον Ντερ Λάιεν στο Κίεβο – Βράβευση από Ζελένσκι

Στην Ουκρανία, για τρίτη φορά από την έναρξη της εισβολής, μετέβη η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν.

Όπως η ίδια τονίζει σε σχετική της ανάρτηση στο Twitter, «στο Κίεβο, για την 3η επίσκεψή μου από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας. Τόσα πολλά έχουν αλλάξει. Η Ουκρανία είναι πλέον υποψήφια για την ΕΕ. Θα συζητήσω με τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι και τον Ντένις Σμίχαλ πώς να συνεχίσουμε να φέρνουμε πιο κοντά τις οικονομίες και τους λαούς μας, όσο η Ουκρανία προχωρά προς την ένταξη».

🇺🇦 In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war.

So much has changed.

Ukraine is now a 🇪🇺 candidate.

I’ll discuss with @ZelenskyyUa and @Denys_Shmyhal how to continue getting our economies and people closer while Ukraine progresses towards accession. pic.twitter.com/zs9tMm0Mx1

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 15, 2022