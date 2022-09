Γερμανία: Βίαιη σύλληψη Σύρου μπροστά στην οικογένειά του (βίντεο)

Σημαντικές διαστάσεις έχει λάβει το επεισόδιο μεταξύ ανδρών της αστυνομίας του Βερολίνου και Σύρων προσφύγων, με τους πρώτους να χρησιμοποιούν ιδιαίτερα προσβλητικές και ξενοφοβικές εκφράσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εντάλματος σύλληψης.

• German police accused of racism after arrest video goes viral

• Video shows police officer using excessive force, making racist remarks while arresting father in front of terrified children https://t.co/H4Zfc5NIvA pic.twitter.com/IqygjEnV3f

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 14, 2022